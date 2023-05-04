Потепление придет в Алматы в ближайшие дни

Одуванчики. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики представили прогноз погоды в Алматы на ближайшие три дня – с 5 по 7 мая, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В последние несколько дней в южной столице наблюдается прохладная погода – ситуация, как пообещали синоптики, должна измениться в ближайшие дни.

По прогнозу синоптиков, 5 мая в Алматы будет переменная облачность, осадков не ожидается. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью будет 0…+2 градуса, также на поверхности почвы ожидаются заморозки -1...-3 градуса, днем температура воздуха составит +12…+14 градусов.

6 мая в мегаполисе будет переменная облачность, без осадков. Ветер – 0-5 м/с. Температура воздуха ночью будет +2…+4 градуса, днем температура воздуха поднимется до +17…+19 градусов.

В праздничный день 7 мая алматинцев ждет переменная облачность, без осадков. Скорость ветра будет 0-5 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +4…+6 градусов, днем температура воздуха будет +18…+20 градусов.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что сегодня в Алматы в ночное время тоже ожидаются заморозки.

Также, согласно консультативному прогнозу на текущий месяц, в первой половине мая заморозки обычно прекращаются в южных и западных регионах Казахстана, а к концу месяца заканчиваются и в северных. Но на западе и юго-востоке республики они могут наблюдаться до конца месяца, а в северной половине страны – даже и в июне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019407-poteplenie-pridet-v-almaty-v-blizhayshie-dni/