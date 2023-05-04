Заморозки и ветер до 25 м/с ожидаются в крупнейших городах Казахстана

Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

4 мая в Астане, Алматы и Шымкенте будет ясная погода. Однако синоптики предупредили жителей мегаполисов о возможных заморозках и сильном ветре, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха будет находиться на уровне +17…+19 градусов днем, а ночью – опустится сразу до -1…-3 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Алматы день также пройдет без осадков. Столбики термометров покажут +10…+12 градусов днем. Ночью, по прогнозам синоптиков, ожидаются заморозки до 1-3 градусов. При этом погода в южной столице буде почти безветренной – 0-5 м/с.

В Шымкенте сегодня ясно, без осадков. Днем в мегаполисе температура воздуха будет находиться на уровне +20…+22 градусов, а ночью прогнозируется похолодание до +6…+8 градусов. Тем не менее метеорологи предупредили жителей города о сильном ветре. Его скорость будет находиться на уровне 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с, а временами и до 25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019276-zamorozki-i-veter-do-25-ms-ozhidayutsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/