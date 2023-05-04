Срывает крыши и уносит на десятки метров: ветер до 57 м/с разбушевался в Туркестанской области

Сильный ветер. Иллюстративное фото: Hello Africa / Getty Images

В Туркестанской области разбушевался ураган, а в эпицентре оказался один из городов. Стихия срывает крыши со зданий и разносит их по округе, передает сайт телеканала КТК.

В эпицентре разрушительного урагана оказался город Кентау. Стихия охватила город ранним утром и моментально парализовала жизнь горожан.

При этом ветер оказался настолько мощным, что срывал крыши некоторых зданий в Кентау. Например, железную кровлю местной почты площадью 450 кв. м разорвало на две части и унесло на десятки метров – одна часть рухнула на аллею, другая – на проезжую часть и тротуар, говорится в телесюжете.

Из-за разрушительной стихии в районе разрушений ограничили передвижение жителей. Люди боятся выходить из дома.

"Без особой надобности стараемся вообще не выходить. Ходим только на базар и в магазин за продуктами. И то стараемся держаться подальше от больших зданий. Детей вообще из дома не выпускаем. Боимся", – сказал местный житель Турар Омаров.

Сообщается, что из-за урагана полторы тысячи абонентов остались без электричества. А все потому, что летящая кровля общежития политехнического колледжа оборвала высоковольтную линию электропередачи, которая упала на частный сектор.

Стало также известно об одном пострадавшем. Им, как сообщается, оказался учитель школы №1 имени Ибрая Алтынсарина, который в момент разгула стихии находился во дворе учебного учреждения. Мужчина оказался под завалами, его госпитализировали с сотрясением мозга, говорится в телесюжете.

Среди детей пострадавших нет, всех их успели отправить по домам. Все школы и детсады, как сообщается, переведены на дистанционку

"Вчера дали штормовое предупреждение о том, что порывы ветра будут достигать 40 метров в секунду. Сегодня получили информацию, что ветер достигал 57 метров в секунду. Завтра ожидается ветер до 61 метра в секунду. Готовимся к завтрашнему дню", – рассказал начальник отдела ЧС по Кентау Серик Толегенов.

Источник: КТК.

Как действовать при буре, урагане?

По информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, если ураган (буря) застал вас в здании, то следует предпринять следующие меры:

Уберите с балконов, подоконников и лоджий вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. То же касается предметов во дворе или на крыше.

Закройте все форточки и створки окон, опустите жалюзи и зашторьте окна. Во время бури лучше держаться подальше от окон, иначе можно пораниться стеклами, если окно разобьется.

Займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами. Центральные лестницы в подъезде подойдут, но лифты – нет: если здание будет обесточено, вы останетесь запертым.

Закройте краны на газовых сетях.

Отключите электроэнергию. Во время бури, смерча или урагана запрещено пользоваться какими-либо электрическими приборами.

В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи.

Если ураган, буря застали вас на улице (на открытой местности):

Держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линии электропередачи, мачт, рекламных щитов, деревьев и т.п.

Для защиты от легких обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства.

Старайтесь быстрее укрыться в прочных зданиях, станциях метро, подвальных помещениях, подземных переходах.

Если вы находитесь за городом, используйте в качестве укрытий придорожные кюветы, балки, лощины и канавы. Найдите любую выемку на вашем пути, лягте на ее дно лицом вниз, постарайтесь как можно плотнее прижаться к земле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019467-sryvaet-kryshi-i-unosit-na-desyatki-metrov-veter-v-57-ms-razbushevalsya-v-turkestanskoy-oblasti/