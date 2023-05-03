Заморозки до 1-3 градусов ожидаются в Алматы в ближайшие дни

Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ближайшие два дня в Алматы в ночное время ожидаются заморозки. Температура упадет до 1-3 градусов ниже нуля, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, ночью 4 мая в Алматы обещают заморозки, температура на почве опустится до 1-3 градусов ниже нуля.

В целом температура воздуха в это время будет варьироваться от 0 до +2 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Днем температура воздуха составит +10...+12 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Ночью 5 мая в Алматы также ожидаются заморозки на почве, температура воздуха будет равна 1-3 градусам ниже нуля. Днем – переменная облачность, осадков не ожидается, температура – 12-14 градусов тепла.

Согласно консультативному прогнозу погоды по Казахстану на май, характерным для этого месяца является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после продолжительно теплой погоды.

В первой половине мая заморозки обычно прекращаются в южных и западных регионах Казахстана, а к концу месяца – в северных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019212-zamorozki-do-1-3-gradusov-ozhidayutsya-v-almaty-v-blizhayshie-dni/