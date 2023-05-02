Условия программы льготного автокредитования ужесточат в Казахстане

Иллюстративное фото: Kentaroo Tryman / Getty Images

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития в кулуарах кабмина озвучил новые условия по запуску автокредитования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев указал на прозрачность предоставления автокредитов. По его словам, процесс полностью автоматизирован и оцифрован.

Между тем, по его словам, пересмотрели некоторые условия реализации программы.

"По программе два момента есть. Первый момент – механизм будет работать ежемесячно. Сейчас ежемесячно примерно миллиард тенге возвращается. Этих средств хватит на 100 машин.

Теперь мы предусматривает такой механизм, что будем запускать после того, как средств будет достаточно примерно на 500 машин. То есть это 5 миллиардов тенге и выше.

Сейчас "револьверно" есть 4 миллиарда, в течение месяца еще миллиард соберем, потом еще раз объявим программу, также онлайн. Это самый прозрачный механизм", – заявил он.

Министр также отметил, что в программе не смогут принять участия те, у кого уже есть авто.

"Нет. Не разрешается. Тем, у кого есть машина – не разрешается (участие – прим. ред.)", – подчеркнул глава МИИР.

Также в программу вносятся следующие изменения:

возвращается требование по первоначальному взносу: 15% от стоимости машины;

будут оглашены фамилии и имена тех, кто получил авто;

вносятся изменения в части того, какие авто допускаются для участия в программе.

"Рассматривается также возможность установления максимального порога заработной платы, то есть люди, у которых заработная плата будет выше определенной суммы, не будут вправе участвовать, поскольку хотим сделать более доступную программой по авто для тех, кто меньше зарабатывает", – отметил министр.

Льготное автокредитование в Казахстане

Обновленная программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в мае прошлого года. После этого банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

Программа работает по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

Мы писали, что после выдачи положенного количества займов льготная программа автокредитования снова "встанет на паузу" и возобновится только через месяц, когда поступят очередные платежи по кредитам.

Недавно первый вице-премьер Роман Скляр заявил, что правительство выполнило свою часть работы по автокредитованию. По его словам, дальше эту работу будет продолжать холдинг "Байтерек" со своими дочерними структурами.

В последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля. В тот день онлайн-платформу запустили в 10:00. Заявку успел подать лишь 761 казахстанец, а лимит был исчерпан в первые 18 секунд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018972-usloviya-programmy-lgotnogo-avtokreditovaniya-uzhestochat-v-kazahstane/