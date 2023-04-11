Новый министр попросил дать ему полгода на изучение казахского языка

Алмасадам Саткалиев. Фото: sk.kz

Новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах кабмина пообещал выучить казахский язык. Для этого ему, по его словам, потребуется полгода, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ попросили министра на казахском языке сказать, почему он не вышел к собравшимся в Астане рабочим из Жанаозена. Алмасадам Саткалиев в ответ заявил, что уже высказался по этому вопросу.

Но журналисты настояли на том, чтобы он ответил на вопрос на казахском языке.

"Я знаю, конечно, казахский язык. Но требуется повысить уровень владения языком. Дайте мне полгода, и я отвечу на все ваши вопросы (на казахском языке - прим. ред.). Полгода мне будет достаточно", - сказал он в ответ.

По сути вопроса он добавил, что ответит на русском языке, чтобы ответ был качественным.

"Есть этапы переговоров, которые мы ведем. Мы хотим понять окончательную позицию, окончательную суть проблемы. Когда она будет сформирована, поймем, на каком уровне это будет решаться. Если это будет уровень министра или правительства, понятно, диалог будет обеспечен. Я вижу необходимость продолжения диалога, ведения переговоров сотрудниками Минэнерго, компетентными людьми. Если потребуется мой выход, я, безусловно, выйду", - сказал Саткалиев.

Отметим, ранее мы сообщали, что у здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза".

Ситуацию прокомментировали в "КазМунайГаз". Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

В КМГ пояснили, что 1 апреля этого года им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге.

Однако, по данным компании, экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Сегодня глава Минэнерго тоже прокомментировал ситуацию. По его словам, в требованиях рабочих речь идет об отмене тендера, ранее проведенного компанией "Озенмунайгаз".

Тем не менее, как отметил министр, тендер был проведен в соответствии с действующими правилами, законодательством.

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов тоже высказался о ситуации. Он отметил, что собравшиеся хотят, чтобы проигравшие компании выиграли тендер. Политик считает, что требовать просто так - некорректно. Он отметил, в данном случае необходимо действовать в рамках закона.

Политолог Данияр Ашимбаев заявил, что ранее эти же люди протестовали за другую компанию и по поводу другого тендера..

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016303-novyy-ministr-poprosil-dat-emu-polgoda-na-izuchenie-kazahskogo-yazyka/