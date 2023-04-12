"Мы допустили много ошибок": Токаев о переходе казахского языка на латиницу

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На заседании Нацсовета по науке Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе казахского языка на латиницу, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Еще один очень актуальный вопрос, волнующий все общество, – перевод казахского языка на латинскую графику. Я не раз подчеркивал, что мы, в первую очередь, должны воспользоваться этой возможностью для реформы казахского языка. Проблема не в механическом переходе с кириллицы на латиницу. Мы и так допустили много грубых ошибок, стремясь как можно скорее решить эту задачу", - подчеркнул президент.

Высказался глава государства и о билбордах с латинскими буквами.

"К примеру, билборды, написанные латинскими буквами, – это не казахский язык, прямо скажем, это тексты, чуждые природе нашего языка. Поэтому данную работу следует продолжить под руководством Академии наук. Важно все тщательно взвесить, здесь нельзя допускать спешки. Мы не имеем права повторять ошибки", - добавил глава государства.

Президент призвал ученых изучить мировой опыт.

"Приведу один пример. В кириллице во многих словах есть буква "ы". Например, в слове "ырымшыл" три буквы "ы". Теперь эти буквы автоматически будут писать как "игрек". Такими образом, в этом слове будет сразу три игрека. Это действительно будет казахский язык? Кто его поймет? Поэтому предлагаю нашим ученым тщательно изучить передовой мировой опыт и на его основе принять продуманное решение", - заявил Токаев.

Переход казахского языка на латиницу

Работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику начались еще в 2017 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Достичь этой цели планировалось к 2025 году. Однако позже крайний срок перехода на новый алфавит перенесли на 2031 год.

Касым-Жомарт Токаев в конце 2019 года, говоря о переходе на латиницу, отмечал, что в этом вопросе нельзя допускать спешки, а предложенные ранее варианты назвал несовершенными.

Год назад в правительстве рассказали, на каком этапе находится проект по переходу на латиницу.

В июне 2022 года глава государства на первом заседании Национального курултая предложил не торопиться с внедрением латиницы. Он подчеркнул, что Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа. Токаев считает, что необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса и принять радикальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016496-my-dopustili-mnogo-oishbok-tokaev-o-perehode-kazahskogo-yazyka-na-latinitsu/