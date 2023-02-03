Премьер Кыргызстана: Мне не дает покоя, что "Алиса" и Siri не говорят на кыргызском и казахском

Siri на смартфоне. Иллюстративное фото: gettyimages

Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров во время выступления на форуме Digital Almaty признался, что ему не дает покоя "Алиса" и Siri, которые не знают кыргызского и казахского, передает корреспондент NUR.KZ.

Жапаров заявил, что искусственный интеллект совсем скоро приведет к революции во всех сферах. Однако его беспокоит, что в цифровом мире может не найтись места для кыргызского и казахского языков.

"Мне не дает покоя, что та же "Алиса" или Siri на разговаривают на кыргызском и казахском языках. Все мы понимаем, что языки, которые не попадут в цифровой мир, их ждет участь тех же языков, которые не попали в письменность", - заявил премьер-министр Кыргызстана.

Он добавил, что искусственный интеллект может принести как возможности, так и проблемы, поэтому нужно управлять его влиянием на общество.

Главы правительств стран ЕАЭС на форуме Digital Almaty. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Siri – это виртуальный помощник с которым можно взаимодействовать при помощи голосовых команд. Согласно информации на сайте Abbreviations, на данный момент Siri доступна в операционных системах iOS, macOS, watchOS и tvOS, что позволяет использовать ее практически на всех актуальных устройствах от Apple.

"Алиса" – виртуальный голосовой помощник, созданный компанией Яндекс. Распознает естественную речь, может имитировать живой диалог, а также отвечает на вопросы. "Алиса" доступна на устройствах с Android и iOS.

Отметим, также премьер-министр Кыргызстана на форуме в Алматы заявил, что часть его выступления была написана нейросетью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2007931-premer-kyrgyzstana-mne-ne-daet-pokoya-chto-alisa-i-siri-ne-govoryat-na-kyrgyzskom-i-kazahskom/