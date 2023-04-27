"В этом вижу символизм": Токаев о датах празднования Пасхи и Ораза айта в этом году

Наурыз. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXXII сессии АНК заявил, что видит символизм в том, что даты празднования Пасхи и Ораза айта оказались так близко, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этом году начало священного месяца Рамазан пришлось на дни празднования Наурыз. Оказались близко даты празднования Пасхи и Ораза айта – и в этом я вижу особый символизм.

В дни поста Ораза верующие, как правило, много говорят о незыблемых нравственных ценностях, высказывают друг другу добрые пожелания.

Точно так же и Пасха является светлым праздником, взывающим людей к самым высоким гуманистическим идеалам", – заявил Токаев.

Он добавил, что праздники стали общими для казахстанцев независимо от этнической принадлежности.

"Мы являемся свидетелями удивительного единения наших граждан", – заявил Токаев.

Отметим, что даты празднования Ораза айт и Пасхи отличаются год от года. В этом году праздник Ораза айт в Казахстане мусульмане отмечали 21 апреля, а православная Пасха выпала на 16 апреля.

В обоих случаях Токаев поздравлял казахстанцев, отмечающих эти праздники.

"Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций", – говорил президент в своем пасхальном поздравлении.

"Ради светлого будущего государства мы будем укреплять сплоченность и солидарность нашего общества. Праздник Ораза айт вносит огромный вклад в это большое дело", – добавил он позже, поздравляя казахстанцев с праздником Ораза айт.

Напомним, что сегодня в Астане проходит XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием президента.

Ранее в своей речи Токаев отметил, что за рубежом казахстанцев часто называют казахами вне зависимости от национальной принадлежности.

Кроме того, глава государства высказался о ценности паспорта Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018478-vizhu-v-etom-simvolizm-tokaev-o-datah-prazdnovaniya-pashi-i-oraza-ayta-v-etom-godu/