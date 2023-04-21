Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Ораза айт!

Его по-особенному ждут верующие, державшие пост. В эти дни люди ходят в гости, говорят друг другу самые теплые пожелания. Это время способствует укреплению единства и солидарности нашего народа.

Ислам – религия, провозглашающая идеи нравственности, добра и мира. Эти основополагающие ценности глубоко укоренены в традициях и обычаях нашего народа, радеющего о благополучии и процветании страны. Их разделяют все наши граждане, живущие в гармонии и согласии под одним шаныраком.

Ради светлого будущего государства мы будем укреплять сплоченность и солидарность нашего общества. Праздник Ораза айт вносит огромный вклад в это большое дело.

Желаю счастья и радости каждой семье!

Пусть процветает наша страна и крепнет единство нашего народа!

Айт қабыл болсын!" - говорится в тексте поздравления.

Ранее мы писали, что в этом году праздник Ораза айт в Казахстане мусульмане будут отмечать с 21 апреля. Сегодня в Астане и Алматы праздничная утренняя молитва состоялась в 07:00. В Шымкенте айт намаз прошел в 07:30 утра.

В дни праздника Ораза айт все мусульмане мира ходят друг к другу в гости, навещают родных, а также помогают нуждающимся. Слово "Айт" означает праздновать, приветствовать, радовать друг друга, радоваться, отвечать взаимностью. Ораза айт – праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамазан.

Напомним, что священный месяц Рамазан в этом году начался 23 марта. В ночь с 17 на 18 апреля прошла священная ночь Предопределения (Кадр).

Также глава государства провел в Акорде ауызашар для постящихся в месяц Рамазан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017658-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-oraza-ayt/