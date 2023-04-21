Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.
"Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Ораза айт!
Его по-особенному ждут верующие, державшие пост. В эти дни люди ходят в гости, говорят друг другу самые теплые пожелания. Это время способствует укреплению единства и солидарности нашего народа.
Ислам – религия, провозглашающая идеи нравственности, добра и мира. Эти основополагающие ценности глубоко укоренены в традициях и обычаях нашего народа, радеющего о благополучии и процветании страны. Их разделяют все наши граждане, живущие в гармонии и согласии под одним шаныраком.
Ради светлого будущего государства мы будем укреплять сплоченность и солидарность нашего общества. Праздник Ораза айт вносит огромный вклад в это большое дело.
Желаю счастья и радости каждой семье!
Пусть процветает наша страна и крепнет единство нашего народа!
Айт қабыл болсын!" - говорится в тексте поздравления.
Ранее мы писали, что в этом году праздник Ораза айт в Казахстане мусульмане будут отмечать с 21 апреля. Сегодня в Астане и Алматы праздничная утренняя молитва состоялась в 07:00. В Шымкенте айт намаз прошел в 07:30 утра.
В дни праздника Ораза айт все мусульмане мира ходят друг к другу в гости, навещают родных, а также помогают нуждающимся. Слово "Айт" означает праздновать, приветствовать, радовать друг друга, радоваться, отвечать взаимностью. Ораза айт – праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамазан.
Напомним, что священный месяц Рамазан в этом году начался 23 марта. В ночь с 17 на 18 апреля прошла священная ночь Предопределения (Кадр).
Также глава государства провел в Акорде ауызашар для постящихся в месяц Рамазан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017658-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-oraza-ayt/