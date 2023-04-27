"Так и должно быть": Токаев о путанице между словами "казах" и "казахстанец" за рубежом

Мужчина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил, что за рубежом казахстанцев часто называют казахами вне зависимости от национальной принадлежности, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наших прославленных соотечественников – спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов, предпринимателей – независимо от их этнической принадлежности за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть.

Наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями. И это еще одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности. Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации", - заявил Токаев.

Он добавил: слова о том, что все в Казахстане являются одной семьей – не громкий лозунг, а привычная реальность.

"При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы.

У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности", - отметил президент.

Напомним, сегодня во Дворце мира и согласия в Астане прошла очередная XXXII сессия АНК с участием президента. Повестка мероприятия - "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие". На открытии сессии выступил глава государства.

В своем выступлении президент отметил, что в публичном поле выросло число фейков, с помощью которых из-за рубежа пытаются разжечь рознь между людьми и подорвать госбезопасность Казахстана.

Он также указал на проблемы в интеграции этносоциальных групп - глава государства призвал принять меры для устранения причин напряженности между этносами.

Кроме того, Токаев высказался и о роли государственного языка в обществе. По словам президента, казахский язык только тогда станет популярным, когда усилится его востребованность.

В завершение президент поручил правительству подготовить аналитической доклад о процессе нациестроительства в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018481-tokaev-za-rubezhom-nashih-sootechestvennikov-nazyvayut-kazahami-nezavisimo-ot-natsii-tak-i-dolzhno-byt/