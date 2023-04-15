Токаев поздравил с Пасхой православных казахстанцев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных соотечественников с праздником Пасхи. Текст обращения главы государства опубликован на официальном сайте Акорды.
"Дорогие соотечественники!
Поздравляю православных Казахстана со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!
Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних.
Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества.
Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод.
Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций.
Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью!
Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!" - обратился глава государства.
Отметим, что Пасха, Воскресение Христово, Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник.
Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова "праздников праздник и торжество из торжеств".
В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.
Еще в V веке нашей эры, начавшейся с Рождества Христова, были составлены пасхалии - таблицы, определяющие даты празднования Воскресения Христова на многие годы вперед.
В соответствии с ними православный календарь в 2023 году датой праздника определяет 16 апреля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2016870-tokaev-pozdravil-s-pashoy-pravoslavnyh-kazahstantsev/