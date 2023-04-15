Токаев поздравил с Пасхой православных казахстанцев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных соотечественников с праздником Пасхи. Текст обращения главы государства опубликован на официальном сайте Акорды.

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю православных Казахстана со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!

Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних.

Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества.

Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод.

Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций.

Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью!

Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!" - обратился глава государства.

Отметим, что Пасха, Воскресение Христово, Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник.

Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова "праздников праздник и торжество из торжеств".

В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.

Еще в V веке нашей эры, начавшейся с Рождества Христова, были составлены пасхалии - таблицы, определяющие даты празднования Воскресения Христова на многие годы вперед.

В соответствии с ними православный календарь в 2023 году датой праздника определяет 16 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2016870-tokaev-pozdravil-s-pashoy-pravoslavnyh-kazahstantsev/