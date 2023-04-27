Токаев: Патриотизм нельзя путать с национальным чванством

Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев на XXXII сессии АНК заявил, что большинство войн и конфликтов в мире происходит из-за национального высокомерия, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга.

Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Поэтому мы продолжим развивать Ассамблею народа Казахстана, совершенствовать методы работы, регулярно обновлять ее состав", - заявил Токаев.

Он добавил, что всем казахстанцам есть ради чего беречь свою землю.

"Нам всем хватит места на бескрайних просторах великой степи. Нам всем есть что беречь на этой священной земле, ради чего работать и жить.

Будущее Казахстана, судьба наших детей, наследие наших предков – все в наших руках. И мы с гордо поднятой головой принимаем любые вызовы времени", - сказал Токаев.

Напомним, сегодня во Дворце мира и согласия в Астане состоялась очередная XXXII сессия АНК с участием президента. Повестка мероприятия - "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие". На открытии сессии выступил глава государства.

В своем выступлении президент отметил, что в публичном поле выросло число фейков, с помощью которых из-за рубежа пытаются разжечь рознь между людьми и подорвать госбезопасность Казахстана.

Он также указал на проблемы в интеграции этносоциальных групп - глава государства призвал принять меры для устранения причин напряженности между этносами.

Кроме того, Токаев высказался и о роли государственного языка в обществе. По словам президента, казахский язык только тогда станет популярным, когда усилится его востребованность.

В завершение президент поручил правительству подготовить аналитический доклад о процессе нациестроительства в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018494-tokaev-patriotizm-nelzya-putat-s-natsionalnym-chvanstvom/