Токаев похвалил казахстанцев, запускающих челленджи в соцсетях

Телефон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Президент Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на XXXII сессии АНК положительно высказался о челленджах в соцсетях. Его слова приводит Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"За прошедший год представители Ассамблеи не раз выступали с заявлениями по резонансным случаям, неизменно продвигая прагматичную и консолидирующую позицию. Вы не просто часть общественного объединения, а настоящие полномочные представители идей мира и согласия. Вы всегда показываете пример рассудительности и дальновидности при обсуждении такой чувствительной темы, как межэтнические и межконфессиональные отношения.

Следуя этому подходу, мы можем противостоять любым попыткам внести раздор в наше общество. Каждый гражданин должен смело отстаивать ценности единства и солидарности нашего народа как внутри страны, так и за рубежом.

Хороший пример – челленджи в социальных сетях, в которых наши граждане разной этнической принадлежности говорят о сплоченности нашего народа, отсутствии дискриминации в стране.

Радует, когда представители креативной индустрии и просто творческие люди создают контент, посвященный особой атмосфере дружбы и взаимопонимания в Казахстане, доброте и толерантности наших граждан. Такие песни, стихи, видеоролики всегда вызывают восторженную реакцию аудитории", - сказал Токаев.

Как уточняется на сайте Blog.click, челлендж (challenge, в переводе с английского "вызов" - прим. ред.) – формат интернет-активности в соцсетях, суть которого состоит в том, что один автор дает задание сделать что-либо, а участники принимают вызов и делятся результатами выполнения. В таком же формате в соцсетях проходят и флешмобы.

Например, в начале марта в Казнете казахстанские СМИ и паблики запустили челлендж ко Дню благодарности – казахстанцам предложили позвонить близким и поблагодарить их. Своими эмоциями участникам челленджа предлагали поделиться в Сети.

Интересный челлендж запустили казахстанцы осенью 2020 года, когда в прокат вышел фильм "Борат 2". Тогда казахстанцы публиковали в соцсетях фотографии из РК под хэштегом #WhereBoratLives (#ГдеЖиветБорат). Акция была призвана показать, как живет Казахстан на самом деле.

После выхода фильма казахстанцы запустили также флешмоб с казахстанским флагом - они публиковали в соцсетях фотографии с госсимволом под хэштегом "Я горжусь своим флагом". К слову, этот флешмоб поддержал и сам Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018483-tokaev-pohvalil-chellendzhi-v-sotssetyah-ot-kazahstantsev-raznyh-natsionalnostey/