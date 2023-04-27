Токаев: Провокации на межэтнической и языковой почве будут жестко пресекаться

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент на сессии АНК заявил, что в публичном поле выросло число фейков, с помощью которых из-за рубежа пытаются разжечь рознь между людьми и подорвать госбезопасность, передает корреспондент NUR.KZ.

"Необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв нашего единства и согласия. Мы видим, как в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций.

В подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности", – заявил Токаев.

Он добавил, что любой такой инцидент может перейти в межэтническую плоскость и привести к тяжелым последствиям, поэтому провокации будут жестко пресекаться.

"Мы должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жесткими, быть, в конечном счете, справедливыми.

Все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона. Генпрокуратура, МВД, КНБ будут держать этот вопрос на особом контроле и действовать согласно закону.

При этом каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за свои слова и действия", – сказал Токаев.

Он добавил, что казахстанцам нельзя поддаваться эмоциям и вестись на повестку вражды и ненависти – Казахстану не нужны чужие информационные войны.

Сегодня глава государства выступил с речью на XXXII сессии Ассамблеи народов Казахстана.

Президент заявил, что следует принять меры для устранения причин этносоциальной напряженности, а также отметил, что патриотизм нельзя путать с национальным чванством.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сегодня подчеркнул, что за рубежом казахстанцев часто называют казахами вне зависимости от национальной принадлежности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018476-tokaev-provokatsii-na-mezhetnicheskoy-i-yazykovoy-pochve-budut-zhestko-presekatsya/