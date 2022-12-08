Лучшие паспорта мира: какое место занимает казахстанский документ в рейтинге стран

Казахстанский паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Гражданство в той или иной стране может иметь свои преимущества в вопросе путешествий и других возможностей. О том, насколько высоко оценивается паспорт гражданина Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Паспорт – это официальный документ, который подтверждает личность и гражданство его владельца.

В Казахстане он выдается даже детям до 16 лет при необходимости выехать за границу. Стоимость паспорта составляет 8 МРП или 24 504 тенге на 2022 год. А некоторые категории граждан могут оформить его бесплатно.

При этом казахстанцы могут посещать определенные страны без необходимости оформления визы. По этому показателю в рейтинге стран отечественный паспорт оказался в середине списка.

Лучшие паспорта мира

Согласно данным сайта Passport Index, самым лучшим паспортом мира оказался официальный документ граждан Объединенных арабских эмиратов.

Его владельцы могут беспрепятственно посетить 180 стран, в 59 из которых предусмотрена виза по прибытию: не требуется предварительного оформления в консульстве, а при пересечении границы виза просто ставится в загранпаспорт.

Примечательно, что второе место в этом рейтинге заняли сразу 11 стран:

10 европейских – Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Голландия, Австрия и Швейцария;

и одна азиатская – Южная Корея.

Граждане этих государств могут посетить 173 страны без необходимости заранее оформлять визу. Группа стран на третьем месте имеет доступ к 172 направлениям.

Казахстан оказался лишь в середине этого рейтинга.

Какие страны доступны казахстанцам

Согласно данным источника, казахстанский паспорт позволяет его владельцу беспрепятственно посетить 88 стран, что обеспечило 56 место в рейтинге.

Страны для безвизового посещения казахстанцами. Источник: passportindex.org

При этом такой показатель был еще в 2019 году, но из-за пандемии в 2020 году список сократился до 54 стран. А далее постепенно восстанавливался до текущего значения.

Из 88 государств казахстанцы могут без оформления визы посетить 34 страны, большая часть из которых приходится на:

СНГ – бывшие страны СССР;

Южную Америку – Бразилия, Аргентина, Колумбия, Эквадор, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Гаити;

Юго-восточную Азию – Филиппины, Малайзия, Гонконг;

и другие – Иран, Турция, Намибия, Сербия, Черногория и Албания.

Виза по прибытию открывается в 50 странах, большая часть из которых расположена в Африке. Также есть страны в Юго-восточной Азии (Таиланд, Лаос, Вьетнам, Бангладеш) и Латинской Америке (Куба, Никарагуа, Суринам, Боливия и Ямайка).

А чтобы посетить большинство государств Северной Америки, Европы, Азии и Африки, потребуется получение визы. Такое условие для казахстанцев действует в 110 странах мира.

При этом Казахстан отстает от России на 50 позиций. Так, граждане РФ могут беспрепятственно посетить 123 государства, в 72 из которых не потребуется визы вообще. А еще в 45 странах она ставится по прибытию.

Страны для безвизового посещения с российским паспортом. Источник: passportindex.org

Также, согласно данным источника, количество безвизовых направлений для россиян увеличилось на одну страну, по сравнению с уровнем до пандемии: 123 против 122 в 2019 году. В основном это страны Южной Америки, Юго-восточной Азии и Африки.

Как и в случае с Казахстаном, виза в основном требуется в странах Северной Америки, Европы и некоторых государствах Африки. А также в Восточной Азии и Австралии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000587-luchshie-pasporta-mira-kakoe-mesto-zanimaet-kazahstanskiy-dokument-v-reytinge-stran/