Станет ли четырехдневка популярной в Казахстане, поделились эксперты

Рабочее место. Иллюстративное фото: pexels.com

Новые правила, согласно которым можно будет перейти на 4-дневную рабочую неделю, заработают с 1 июля. Но, по словам специалистов, мало кто пока перейдет на такой график, передает сайт телеканала КТК.

В одной из актауских IT-компаний планируют перейти на четырехдневную рабочую неделю уже летом. По словам представителей компании, отсутствие жестких рамок увеличивает производительность – к такому выводу руководство пришло еще во время карантина.

Но тут могут появиться сложности. К примеру, не всегда получится исключить пятницу для общения и встреч с клиентами.

"Мы можем распределить этих людей по разным датам, по времени. И увеличить свободное время работников. Но при этом сохранить рабочий график внутри системы. Я считаю, плодотворно будет влиять. То есть, если человек больше отдыхает, соответственно, человек лучше работает. В IT-технологиях это потрясающее явление, потому что в нашей работе главное – чтобы сотрудник был мотивирован", – рассказал директор IT-компании Георгий Логвинов.

Согласно прогнозам Федерации профсоюзов, переход на четырехдневную рабочую неделю осуществит пока что лишь не более 1% компаний.

"Мы предполагаем, что очень большого распространения данная норма не найдет. И будет применяться в исключительных случаях, когда человек по каким-то соображениям должен высвободить один рабочий день. Мы сомневаемся, что хотя бы 1% перейдет полностью, то есть всем коллективом. Потому что на это могут пойти организации, у которых в самой организации ценности уже превзошли те ценности, которые обычно стоят перед бизнесом – в получении большей прибыли, в зарабатывании денег", – заявил зампред Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев.

Тем временем в Министерстве труда и соцзащиты населения пояснили, что переход на четырехдневную рабочую неделю будет добровольным. О таком графике должны договориться между собой работодатель и сотрудник.

При этом, как отмечается, новый формат нужно будет периодически чередовать с пятидневкой или шестидневкой. А воскресенье должно оставаться выходным неизменно.

Главное – отработать положенные 40 часов в неделю. А как их распределять, каждая компания будет иметь право решать сама: уведомлять министерство об изменениях внутри системы не нужно.

Кроме того, по условиям, появление дополнительного выходного не должно обернуться для сотрудников сокращением отпуска или уменьшением трудового стажа.

"Это связано с тем на сегодня, сами знаете, развитие технологий именно на рынке труда и гибкая форма занятости с учетом последней пандемии. Актуальность появилась к этому – внедрить новые формы занятости: чередование именно четырехдневной рабочей недели с пятидневной, шестидневной. Опроса с нашей стороны не было", – пояснил руководитель управления департамента труда и социального партнерства МТСЗН РК Шалкар Оразбеков.

Пока неизвестно, какое количество компаний намерено перейти на четырехдневную рабочую неделю. Примерная картина будет вырисовываться с 1 июля.

Источник: КТК

Переход на четырехдневную рабочую неделю в Казахстане

Напомним, что 20 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения".

Согласно этому закону, как мы писали, в пункт 3 статьи 71 Трудового кодекса РК будет добавлена вторая часть со следующим содержанием:

"По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей".

При этом в пункте 2 статьи 78 ТК РК будет указано, что предельное количество сверхурочных работ разобьют на четырех- и пятидневную рабочую неделю.

"Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени", – будет указано в данной статье.

В Управлении Департамента труда и соцпартнерства МТСЗН объяснили, что вводимыми в действие с 1 июля дополнениями в Трудовой кодекс не предусматриваются нормы по установлению четырехдневной рабочей недели.

"Вводимыми в действие с 1 июля нормами предусматривается возможность чередования четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей недели. Например, одна неделя работы – с пятидневным графиком работы, вторая неделя – с четырехдневным.

Данный график работы может устанавливаться по просьбе работника, но необходимо согласие работодателя", – говорилось в документе.

О том, могут ли снизиться из-за этого зарплаты и будет ли переход на четырехдневную рабочую неделю добровольным, мы подробно писали в этом материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018090-stanet-li-chetyrehdnevka-populyarnoy-v-kazahstane-podelilis-eksperty/