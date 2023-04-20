Токаев утвердил поправки в ряд законов и КоАП

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты и КоАП РК, передает официальный сайт Акорды.

Президент подписал Конституционный закон "О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

А также Токаевым были подписаны:

закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения";

закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Тексты законов публикуются в печати.

Также сегодня главой государства был подписан Социальный кодекс Казахстана.

Согласно информации на сайте сената парламента РК, Социальный кодекс и сопутствующие ему законы направлены на повышение благополучия граждан, а также переориентацию системы на превентивные меры и профилактику социальных рисков.

В документе отражены такие направления, как: социальная поддержка семей, имеющих детей; меры содействия занятости населения; адресная социальная помощь семьям, имеющим доходы ниже черты бедности; социальная защита людей с инвалидностью и другие.

Кроме того, задача сопутствующих кодексу законов – актуализация и реформирование нормативной правовой базы в данной сфере.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал законы о внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы и законодательные акты Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017607-tokaev-podpisal-ryad-zakonov/