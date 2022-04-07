Размыв грунта: восстановительные работы для укрепления русла реки Есентай провели в Алматы

Восстановительные работы на реке Есентай в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Специалисты ГУ "Казселезащита" в ответ на обращение алматинцев сообщили о проделанной работе по укреплению русла реки Есентай, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"В ответ на обращения жителей Алматы от 6 апреля сообщаем, что для стабилизации русла реки Есентай проведены восстановительные работы бетонной стяжкой на поврежденных участках берега, вызванных промывкой воды", – говорится в сообщении ГУ "Казселезащита".

Отмечается, что был проведен осмотр сооружения, в результате которого специалисты выявили трещину толщиной около 2-3 сантиметров. Она находилась ниже проспекта Аль-Фараби на 1-м барраже стабилизации на вертикальной диафрагме каскада.

Этот дефект стал причиной размыва грунта технической дороги из-за протекания воды в трещину, добавили в пресс-службе.

По данным специалистов, все необходимые работы были проведены в полном объеме.

Восстановительные работы на реке Есентай в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Восстановительные работы на реке Есентай в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964023-razmyv-grunta-vosstanovitelnye-raboty-dlya-ukrepleniya-rusla-reki-esentay-proveli-v-almaty/