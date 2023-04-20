Когда очистят и благоустроят реки Есентай и Большую Алматинку

Река Есентай. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Бостандыкского района рассказал о благоустройстве рек Есентай и Большой Алматинки, передает корреспондент NUR.KZ.

На вопрос о том, когда будет проведена очиcтка и благоустройство реки Есентай, аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов отметил, что эта река только в октябре прошлого года была передана на баланс города.

"Ранее она находилась на балансе "Казселезащиты". Сразу же в октябре была подана соответствующая заявка управлением экологии и охраны окружающей среды", - заявил районный аким.

Между тем руководитель управления экологии и охраны окружающей среды Алматы Серик Адилбаев сообщил, что в этом году будет проведена очистка от ила рек Есентай и Большой Алматинки. Работы начнутся уже на следующей неделе.

Аким города Ерболат Досаев добавил, что готовится проект по облагораживанию реки Есентай до проспекта Абая, "чтобы жители нижней части города чувствовали себя так же комфортно, как и в верхней".

"Большая Алматинка будет облагорожена полностью от Парка первого президента и до Сайрана, общая протяженность - 7,1 км. Весь прошлый год пришлось потратить на подготовку документов.

Сейчас документы есть, конкурсные процедуры проводятся, деньги в бюджете предусмотрены. Работы начаты. Например, как вы знаете, очистку, в частности на Сайране, не делали более 50 лет. Вот в первый раз за это время почистим и проведем реконструкцию", - сообщил аким.

Напомним, в марте в Алматы впервые за 50 лет начали очистку дна озера Сайран. Буквально на следующий день появилось видео с застрявшими на дне экскаваторами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017540-kogda-ochistyat-i-blagoustroyat-reki-esentay-i-bolshuyu-almatinku/