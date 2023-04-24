Погода в Астане на неделю: ожидается потепление до 24 градусов

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней – с 24 по 30 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

24 апреля в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 8 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 14 градусов, но ночью температура опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

25 апреля ожидается небольшая облачность. Температура составит около плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, а минимальная – плюс 5 градусов. Скорость ветра достигнет 5,9 м/с.

26 апреля будет наблюдаться незначительная облачность. Средняя температура – плюс 15 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов, а ночью – опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

27 апреля в Астане синоптики обещают облачность. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 22 градусов, а опуститься может до плюс 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,5 м/с.

28 апреля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

29 апреля обещает быть облачным. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,8 м/с.

30 апреля, по прогнозам синоптиков, будет незначительная облачность. Средняя температура составит плюс 10 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 14 градусов, но ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017912-pogoda-v-astane-na-nedelyu-sinoptiki-obeschayut-poteplenie-do-24-gradusov/