Жителей Астаны и еще ряда областей предупредили о непогоде
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В Астане и еще ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с плохими погодными условиями, об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
В Астане 24 апреля ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный днем, порывами до 15 м/с.
Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидаются гроза, туман. Также возможен сильный ветер, порывами до 15-20 м/с.
В Мангистауской и Туркестанской областях завтра синоптики прогнозируют пыльную бурю и ветер порывами до 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области завтра возможен туман.
В Северо-Казахстанской области завтра прогнозируется гроза, на юго-востоке области ожидается пыльная буря. Также возможен сильный ветер.
24 апреля ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман и ветер местами порывами до 15-20 м/с.
В Костанайской и Павлодарской областях, по данным синоптиков, в понедельник ожидается гроза, а также ветер порывами до 15-20 м/с.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях в понедельник синоптики прогнозируют сильный ветер порывами до 15-20 м/с, местами порывы могут достигать 23 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017902-zhiteley-astany-i-esche-ryada-oblastey-predupredili-o-nepogode/