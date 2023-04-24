Жару до 29 градусов и дождь обещают в мегаполисах Казахстана в понедельник

Река Есентай в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В понедельник, 24 апреля, в Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков, а в Астане синоптики прогнозируют дождь, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня осадков не будет, днем столбики термометров покажут плюс 23-25 градусов, ночью опустятся до плюс 8-10 градусов. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Астане сегодня прогнозируют дождь, днем ожидается до 15-17 градусов тепла, ночью - от 0 до минус 2 градусов. Кроме того, астанчан предупреждают о сильном ветре со скоростью 7-12 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Из-за этого в столице объявлено штормовое предупреждение.

В Шымкенте, по прогнозам специалистов, в понедельник ожидается до плюс 27-29 градусов днем, ночью температура опустится до плюс 10-12 градусов. Осадков в третьем мегаполисе не будет, а скорость ветра составит 5-10 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 24 апреля, в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

Что делать при сильном ветре

Чтобы не получить травмы и увечья, спасатели рекомендуют:

ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещениях);

воздержаться от купания, выхода на воду на плавсредствах;

взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал на улице, то надо укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

не прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

не прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;

не стоять под линиями электропередачи и не подходить к оборвавшимся электропроводам;

парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев;

если сильный ветер застал в дороге на открытой местности, то лучше всего укрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле;

в случае опасности и при необходимости проведения спасательных мероприятий звонить в 101 и 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017917-zharu-do-29-gradusov-i-dozhd-obeschayut-v-megapolisah-kazahstana-v-ponedelnik/