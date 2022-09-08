4-дневную рабочую неделю могут ввести в Казахстане

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Министерство труда и соцзащиты РК вынесло на публичное обсуждение проекта закона по вопросам социальной защиты. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

В пояснительной записке указывается, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты" направлен на реализацию положений проекта Социального кодекса, разработанного в рамках реализации послания президента.

"Целью разработки законопроекта явилась необходимость приведения в соответствие нормативных правовых актов РК в случае принятия Социального кодекса", - говорится в записке.

Ожидается, что принятие закона позволит улучшить взаимодействие и развитие политики в области устойчивости рынка труда, повысит прозрачность и адресность мер содействия занятости населения и поможет быстрее реагировать на критические ситуации социально-трудовой сферы.

Одним из новшеств законопроекта является возможность для казахстанцев работать на 4-дневке.

"По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей", - говорится в проекте закона.

При четырехдневной рабочей неделе общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год.

"При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка", - говорится в документе.

Ознакомиться с документом подробнее, а также принять участие в его обсуждении можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986777-4-dnevnuyu-rabochuyu-nedelyu-mogut-vvesti-v-kazahstane/