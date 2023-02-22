Как эксперимент с четырехдневной рабочей неделей помог британским компаниям

Офисный работник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Исследователи подводят итоги крупнейшего в мире эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели, который был проведен во второй половине 2022 года. Каждый шестой участник эксперимента говорит, что никакая сумма денег не убедит его снова вернуться к пятидневной рабочей неделе, передает Bloomberg.

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В исследовании приняла участие 61 организация из Великобритании и около 2900 работников, которые добровольно перешли на сокращенную рабочую неделю в период с июня по декабрь 2022 года. Только три организации решили приостановить эксперимент, две компании все еще затрудняются рассказать об эффекте сокращенной недели. Остальные уверенно утверждают, что новый график повлиял на рост доходов, снижение текучести кадров и снижение уровня выгорания работников.

Примечательно, что исследование проводилось в сложных экономических условиях, которые включали в себя инфляцию, политическую нестабильность и последствия Brexit. Ведущий автор исследования Джульет Шор, экономист и социолог из Бостонского колледжа, говорит, что пятидневная рабочая неделя давно не соответствует условиями жизни современных людей, и результаты эксперимента это подтверждают.

Исследование показало эквивалентный прирост доходов и производительности сотрудников, а также снижение числа прогулов и текучести кадров. Каждый шестой участник эксперимента утверждает, что не вернется к пятидневной рабочей неделе. Британское исследование было скоординировано 4-Day Week Global, новозеландской некоммерческой правозащитной группой, выступающей за глобальное внедрение четырехдневной рабочей недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2010226-kak-eksperiment-s-chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeley-pomog-britanskim-kompaniyam/