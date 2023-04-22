Участок развязки перекроют в Астане на несколько дней

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане с 22 по 26 апреля будет перекрыто движение на одной из транспортных развязок. Из-за этого три автобусных маршрута изменят схемы движения, сообщается на официальном сайте акимата столицы.

Средний ремонт дорожного полотна будет проводиться по транспортной развязке на пересечении улицы Р. Кошкарбаева и проспекта Аль-Фараби.

"Будут перекрыты правосторонние съезды в направлении жилого массива Железнодорожный, а также подъем со стороны проспекта Аль-Фараби в направлении улицы Р. Кошкарбаева", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что из-за ремонта с 22 по 26 апреля на этих участках полностью перекроют движение для автотранспортных средств.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города", – предупредили представители акимата.

Кроме того, в официальном Instagram-аккаунте Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны была опубликована схема объезда для маршрутов №15, №22 и №22А на время проведения ремонтных работ.

С 18 апреля в столице также временно были изменены схемы движения пяти автобусных маршрутов из-за ремонта дорог. Сообщалось, что измененные схемы будут действовать до приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние.

Кроме того, представители аэропорта Астаны предупреждали граждан, что в период с 1 апреля по 1 июня 2023 года проходы и проезд перед терминалом Т1 будут периодически ограничены из-за ремонтных работ.

Добавим, что ограничение движения ожидается в это воскресенье в Алматы – 23 апреля в южной столице пройдет ежегодный полумарафон.

Здесь будут перекрыты дороги и ограничено движение троллейбусов № 5, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 25.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017812-uchastok-razvyazki-perekroyut-v-astane-na-neskolko-dney/