Движение троллейбусов ограничат в воскресенье в Алматы

Троллейбус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы ограничат движение троллейбусов в ближайшее воскресенье. Связано это с проведением полумарафона в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в акимате, движение будет ограничено до 12:00 23 апреля. Ограничения коснутся следующих маршрутов: № 5, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 25.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы пройдет полумарафон. Он состоится 23 апреля текущего года, стартует он в 08:10 от Парка первого президента. Время забега составит 3 часа. Финиш дистанции - на Центральном стадионе.

В связи с проведением полумарафона будут перекрыты некоторые улицы. Среди них - часть проспекта Аль-Фараби, часть проспектов Сейфуллина, Абая и улицы Саина.

Схема перекрытия размещена ниже в "карусели".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017759-dvizhenie-trolleybusov-ogranichat-v-voskresene-v-almaty/