Еще пять автобусных маршрутов временно изменили схемы движения в Астане

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане временно изменены схемы движения пяти автобусных маршрутов из-за ремонта дорог, об этом сообщает City Transportation Systems на своей официальной странице в Instagram.

В компании сообщили, что до приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда временно изменены схемы движения маршрутов №3, 20, 41, 40, 73.

С измененной схемой движения можно ознакомиться в карусели.

Кроме того, астанчан и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее представители аэропорта Астаны предупредили граждан о том, что в период с 1 апреля по 1 июня 2023 года проходы и проезд перед терминалом Т1 периодически будут ограничены из-за ремонтных работ.

Также сообщалось, что семь автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане из-за ремонта дорог.

Добавим, что с начала года в столице повысилась стоимость транспортных карт Transcard. Стоимость первичного выпуска персонализированных (льготных и школьных) транспортных карт составит 1000 тенге с НДС, перевыпуска – 2000 тенге с НДС. Стоимость неперсонализированных транспортных карт – 1000 тенге с НДС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017265-esche-pyat-avtobusnyh-marshrutov-vremenno-izmenili-shemy-dvizheniya-v-astane/