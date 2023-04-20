Дороги перекроют в воскресенье в Алматы из-за полумарафона

Марафон в городе. Фото: Алматы Марафон

В воскресенье 23 апреля в Алматы состоится ежегодный полумарафон – для его проведения будет перекрыто несколько улиц. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте "Алматы марафон".

Алматинский полумарафон начнется 23 апреля в 08:10 от Парка первого президента. Время забега – 3 часа. Финиш дистанции – на Центральном стадионе.

Так, судя по размещенной карте перекрытия дорог, для проезда будут закрыты:

проспект Аль-Фараби – от улицы Мустафина до улицы Навои с 00:00 до 12:00 (южная сторона проспекта будет перекрыта с 07:00 до 08:10);

проспект Аль-Фараби – от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева с 07:15 до 09:40 (будет свободна южная сторона проспекта Аль-Фараби);

проспект Сейфуллина – от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая с 07:40 до 09:00;

проспект Абая – от проспекта Сейфуллина до улицы Байтурсынова с 07:50 до 09:30 (будет свободна северная сторона проспекта Абая);

улица Саина – от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая с 08:30 до 10:10 (будет свободна западная сторона улицы Саина);

проспект Абая – от улицы Саина до улицы Байтурсынова с 08:40 до 11:10 (будет свободна северная сторона проспекта Абая).

Схема перекрытия приведена ниже в "карусели".

Добавим, что согласно положению о проведении забега, размещенном на официальном сайте Almaty Marathon, участникам рекомендуется не бежать в одном ряду с двумя и более участниками, а при переходе на шаг – держаться правой стороны дороги.

Также участникам запрещается:

использовать любые механические средства (самокат, велосипед, ролики, пр.) передвижения для всех, кроме спортсменов-колясочников и участников со специальными детскими беговыми колясками;

участвовать в соревновании в наушниках – участник обязан слышать предупреждения других бегунов, судей, организаторов и других лиц, вовлеченных в организацию соревнования; участвовать с животными;

участвовать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

участвовать с любыми предметами, которые могут быть опасны для других участников;

участвовать с прогулочными колясками;

останавливаться на трассе – в случае плохого самочувствия, участнику по возможности необходимо остановить свое участие и отойти на обочину трассы, не мешая движению других участников соревнования;

препятствовать движению участников и организации соревнования иным способом.

Никто из официальных лиц команды, других лиц не имеет права идти, бежать, двигаться рядом с участником, в то время как участник берет питание или напитки.

Подчеркивается, что за нарушение правил участник будет дисквалифицирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017524-dorogi-perekroyut-v-voskresene-v-almaty-iz-za-polumarafona/