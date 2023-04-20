Атырау и Кентау признать зонами экологического бедствия требуют депутаты

Смог в Атырау. Кадр из видео: instagram.com/manarbek93

Сразу два депутата на пленарном заседании мажилиса коснулись проблем экологии Кентау и Атырау. Они просят причислить эти города к зоне экологического бедствия, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Уласбек Садибеков в своем запросе на имя главы Минэкологии Зульфии Сулейменовой указал на необходимость включения города Кентау в зону экологического бедствия из-за ситуации на Арале.

"На сегодняшний день население города Туркестана вблизи Кентау и жители Сауранского, Созакского районов относятся к зоне экологического бедствия, поэтому работникам бюджетной сферы дополнительно к заработной плате выплачивается 1,2 коэффициента социальной помощи, 7 дополнительных календарных дней к ежегодному отпуску, а также средства на оздоровление в размере одной месячной зарплаты.

А вот жителям Кентау, живущим в середине этих районов, такие выплаты не предусмотрены", – отметил он.

При этом он указал на то, что растет число онкозаболеваний среди жителей Кентау.

В свою очередь депутат Адиль Жубанов указал, что экология Атырау находится в чрезвычайном положении.

"Глядя на Атырау, где уже более века добывают нефть, трудно сказать, что это нефтяная столица. Считаю, что за 30 лет независимости к Атырау относились только как к региону-донору, экономическому и социальному развитию области не уделялось внимания на государственном уровне – это несправедливость по отношению к атыраусцам", – заявил мажилисмен.

Он назвал требование жителей города в части улучшения экологии справедливыми.

"Правительству совместно с ответственными министерствами следует признать Атыраускую область зоной экологического кризиса и ввести систему экологических коэффициентов, скидок и компенсаций", – заявил депутат.

Проблемы с экологией в Атырау и Туркестане

В начале апреля жители Атырау пожаловались на густой дым и запах гари. Причиной этого стало возгорание камыша на побережье Каспийского моря. Для борьбы с огнем был задействован вертолет.

Позже в Минэкологии сообщили, что в Атырау произошло горение камыша в ГПР "Акжайык", задымление на ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и сжигание газа на факеле на ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPl). Вкупе с неблагоприятными метеорологическими условиями и отсутствием ветра эти внештатные ситуации создали критическую экологическую обстановку в городе. В связи с этим ведомство попросило прокуратуру проверить два предприятия.

Между тем на прошлой неделе в Минэкологии сообщили, что в результате экологического мониторинга высоко загрязненный воздух выявлен в Астане, Алматы, Караганде, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаше и Усть-Каменогорске.

Как заявил и.о. председателя Комитета экологического регулирования и контроля Айдар Абдуалиев, в Актобе и Атырау причиной высокого загрязнения являются устаревшие канализационно-очистные сооружения.

Он также рассказал о мерах, которые будут приниматься в Атырау. Так, по его словам, в городе 59% выбросов приходится на Атырауский нефтеперерабатывающий завод, где в 2023 году должна завершиться рекультивация полей испарения "Тухлая балка", также в 2024 году должна закончиться очистка пруда-испарителя "Квадрат".

Кроме того, в Атырау планируют завершить строительство КОС на левом берегу и реконструировать в 2023 году канализационно-очистительные сооружения на правом берегу.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", интенсивное опустынивание казахстанской части Приаралья вызвал спад благоприятных условий жизни населения, в частности, повышение роста заболеваемости. По этим причинам некоторые зоны Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской и Карагандинской областей были признаны зонами экологического бедствия. В этой связи, населению, проживающему в экологически неблагоприятных районах оказываются меры социальной защиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017576-atyrau-i-kentau-priznat-zonami-ekologicheskogo-bedstviya-trebuyut-deputaty/