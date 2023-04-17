Погода в Астане на неделю: синоптики обещают снегопады и дождь

Искусственная трава под снегом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - с 17 по 23 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 апреля в Астане прогнозируют снегопад. Температура в среднем составит минус 6 градусов. Днем воздух может прогреться до 0 градусов, но ночью похолодает до минус 14 градусов. Скорость ветра составит 9,9 м/с.

18 апреля также ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха составит около минус 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 17 градусов. Скорость ветра может достичь 9 м/с.

19 апреля в столице вновь прогнозируют выпадение снега. Средняя температура – минус 5 градусов. Днем температура поднимется до минус 1 градуса, а ночью опустится до минус 10 градусов. Скорость ветра составит 5 м/с.

20 апреля синоптики обещают ясную погоду. Средняя температура днем – минус 6 градусов. Максимально температура воздуха поднимется до минус 1 градуса, а опуститься может до минус 12 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,9 м/с.

21 апреля также ожидается ясная погода. Среднесуточная температура составит минус 3 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 1 градуса, а ночью похолодает до минус 10 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

22 апреля ожидается переменная облачность. Максимальная температура днем составит плюс 5 градусов, минимальная – минус 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,3 м/с.

23 апреля, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 10 градусов. Воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016961-pogoda-v-astane-na-nedelyu-sinoptiki-obeschayut-snegopady-i-dozhd/