Осадки и похолодание пообещали в крупнейших городах Казахстана

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Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте в воскресенье, 16 апреля. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха составит +18...+20 градусов. Скорость ветра - от 3 до 8 м/с.

В Астане в воскресенье вновь пообещали снег. В столице сохраняется минусовая температура - 16 апреля ожидается от -4 до -2 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с, но местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Шымкенте тоже прогнозируют осадки - в городе пообещали дождь с грозой. Днем температура воздуха будет в районе +20...+22 градусов. Скорость ветра ожидается в районе 8-13, местами порывы составят 17-22 м/с.

Ухудшение погоды в Казахстане

Отметим, накануне в Астане выпал снег - жители города восприняли ситуацию с юмором, заявив, что в столицу вернулась зима. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти до понедельника.

Из-за ухудшения погодных условий были приняты меры по ограничению движения по трассе Астана - Петропавловск.

Накануне специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение в ряде регионов страны - синоптики прогнозируют метель, гололед, туман, сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016915-osadki-i-poholodanie-poobeschali-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/