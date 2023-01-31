Токаев предложил запретить строить дома без паркингов в Астане

Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Астане стало небезопасно отпускать детей на улицу, поскольку дворы жилых домов заставлены машинами. Он предложил запретить строить в столице ЖК без паркинга, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Пришло время прекратить строить дома без паркингов. Поручаю правительству принять конкретные меры.

Также в районе Дома министерств не хватает парковочных мест. Люди вынуждены парковать автомобили где придется. В том числе, во дворах жилых домов. Это несомненно создает дискомфорт для жителей близлежащих жилых комплексов.

При этом между Генеральной прокуратурой и зданием Jusan Bank имеется свободный земельный участок. Альтернативный вариант – территория за зданием Верховного суда", - заявил Токаев.

Он поручил правительству и акимату рассмотреть вариант строительства на этом участке многоуровневого крытого паркинга и пешеходного моста.

Президент РК также заявил, что население Астаны может достичь двух миллионов человек уже к 2030 году. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сказал, что строящиеся в столице объекты совершенно не гармонируют друг с другом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007498-tokaev-predlozhil-zapretit-stroit-doma-bez-parkingov-v-astane/