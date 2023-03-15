Токаев подписал ряд законов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал законы о внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях и в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает официальный сайт президента.

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства".

Президент страны подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Токаевым был подписан Закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений".

Также главой государства подписан Закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года".

Кроме того, президент подписал Закон "О ратификации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок".

Тексты законов публикуются в печати.

Закон по вопросам ЖКХ

Как сообщается на официальном сайте сената парламента РК, основной целью закона является совершенствование действующего законодательства в сферах жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства. Он направлен на обеспечение прозрачности деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума и активное вовлечение в этот процесс собственников квартир и нежилых помещений.

Закон также предусматривает создание отдельной формы управления объектом кондоминиума – непосредственное совместное управление. Кроме того, вводится субсидирование затрат работодателей, строящих жилье для своих сотрудников на селе.

Соглашение между правительствами Казахстана и Азербайджана

Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений" позволит развивать сотрудничество в области карантина и защиты растений между двумя странами и обеспечит соответствующую фитосанитарную безопасность.

Внесение изменений и дополнений в КоАП РК

Целью данного закона является установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий.

Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года

Документ предусматривает изменения в части уплаты налога на добавочную стоимость по товарам ЕАЭС, которые импортируются в Россию на территорию некоторых специальных экономических зон.

Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок

Данный закон направлен на расширение применения современных технических и технологических решений при организации перевозок по территории государств-членов, в том числе минимизацию осуществления мер таможенного и иных видов государственного контроля в отношении товаров, перевозимых по территории ЕАЭС.

Эти законы позволят исключить дополнительные меры контроля и снять дополнительные административные барьеры для бизнеса, а также установить прозрачность международных перевозок и увеличить поступления в бюджет Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013027-tokaev-podpisal-ryad-zakonov/