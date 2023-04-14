Вывозящих из Казахстана топливо водителей ловят полицейские на юге страны

Автомобиль с двумя баками. Фото: Polisia.kz

Рейдовые мероприятия по недопущению вывоза ГСМ за пределы страны проводятся с 10 апреля в Жамбылской и Туркестанской областях сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Особое внимание сотрудниками полиции уделяется выявлению нарушений правил эксплуатации авто путем установки дополнительных топливных баков без соответствующих разрешений.

Рейды проводятся органами внутренних дел совместно с инспекцией транспортного контроля.

Подчеркивается, что за данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 7 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения).

По данным полиции, за три дня мероприятий за эти нарушения привлечено 57 водителей. Помимо этого по 21 административному материалу транспортным средствам запрещена дальнейшая эксплуатация.

Ситуация с ГСМ в Казахстане

Отметим, что в январе Минэнерго, Минфин, МВД и КНБ Казахстана подписали приказ, согласно которому введенный ранее запрет на вывоз из страны бензина и дизтоплива продлен еще на 6 месяцев.

Данный запрет действует с июля 2022 года.

Подчеркивается, что в Казахстане в начале 2023 года обещали усилить контроль за незаконным вывозом горюче-смазочных материалов. В правительстве заявляли, что на границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов.

Весной жители Казахстана столкнулись с нехваткой дизельного топлива, несмотря на рост его производства. На днях аналитики отметили, что ГСМ вывозится из Казахстана в другие страны, поэтому казахстанцы испытывают дефицит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016782-vyvozyaschih-iz-kazahstana-toplivo-voditeley-lovyat-politseyskie-na-yuge-strany/