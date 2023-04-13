Астанчанин легализовал авто и вынужден платить налог в три раза больше, чем раньше

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Житель Астаны легализовал автомобиль, после чего стал платить налог в три раза больше, чем владельцы таких же машин, как у него, передает телеканал "Астана".

Житель Астаны приобрел свой "Мерседес" на армянском учете пять лет назад. В 2020 году он зарегистрировал машину в Казахстане и получил желтые номера. Тогда первый налог на транспорт ему посчитали в размере 47 тыс. тенге. Однако в следующие два года размер сбора утроился.

Астанчанин возмущен тем, что за легкую машину с объемом двигателя в 3,5 тысячи куб. см вынужден платить как за внедорожник.

"Седан 2011 года выпуска старого кузова. С Налоговым комитетом с 2020 года уже боремся. Они мне начислили за год 144 тысячи налога, я у многих водителей спрашивал: "Как вы платите налог на свои машины?". Они вот платят меньше 50 тыс. тенге. Вот такой же объем, как моя машина", – рассказал житель Астаны Ербол Мусин.

Как сообщают корреспонденты телеканала, этой весной мужчина получил казахстанские номера, но долг по налогу никуда не делся. По словам автовладельца, он не может добиться ответа по своему вопросу от налоговых органов.

Независимые юристы говорят, что в управлении госдоходов должны были разъяснить налогоплательщику, как ему начислялась сумма платежа.

"Что такое происходит в течение одного года, что налоговые отчисления так значительно вырастают? И задать вопрос в управление государственных доходов. Дать расшифровку, как эта сумма налога образована. В случае несогласия с ответом, с этим расчетом, он вправе обжаловать действие налоговых органов в судебном порядке", – сказал управляющий партнер юридического центра Толеген Болтанов.

Между тем в комитете государственных доходов случай астанчанина не считают уникальным.

По словам чиновников, за его машину приходится платить больше, чем за аналогичные, из-за даты первичной регистрации в стране. Они пояснили, что автомобили, ввезенные в Казахстан до 2013 года, облагаются меньшим налогом, чем те, что пересекли границу позже.

"Первичная регистрация в 2020 году объем двигателя 3,5 кубических сантиметров будет исчисляться по налоговой ставке согласно пункту 2 статьи 492, то есть 46 МРП (159 тыс. тенге).

Если же машина, допустим, завезена до 31 декабря 2013 года, уже будет исчисляться согласно пункту 1 статьи 492, то есть 15 МРП (52 тыс. тенге)", – сообщил главный эксперт Комитета государственных доходов МФ РК Мадияр Жолымбетов.

Отмечается, что автовладелец все-таки подал иск в суд. И если ему удастся доказать свою правоту, то, как пояснили специалисты КГД, деньги ему вернут в течение пяти рабочих дней.

Напомним, что 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, которая продлится до 1 июля 2023 года.

В этот период владельцы иностранных машин смогут легализовать их по льготным правилам, то есть уплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Позже в МВД сообщили, что праворульные иностранные автомобили, завезенные в Казахстан под видом запчастей, смогут пройти первичную регистрацию.

А в конце февраля стало известно, что официальные органы Кыргызстана и Армении предоставили ответы о невозможности снятия с учета автомобилей в дистанционном формате – необходимо личное присутствие владельца или представителя владельца в регистрационном органе. Эти требования нарушать нельзя.

Также в МВД предложили легализовать автомобили без техпаспорта и паспорта транспортного средства (ПТС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016567-astanchanin-legalizoval-avto-i-vynuzhden-platit-nalog-v-tri-raza-bolshe-chem-ranshe/