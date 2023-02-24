Легализация иностранных авто: две страны не разрешили казахстанцам дистанционно снимать с учета ТС

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Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции ответил на несколько вопросов по легализации иностранных автомобилей, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"В целях исполнения поручения главы государства о разовой легализации иностранных автомобилей были внесены необходимые законодательные изменения.

В частности, эти изменения касались установления ставки сбора за первичную регистрацию легализуемых автомобилей в размере 200 тысяч тенге и отмены уплаты утилизационного платежа", - сказал исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.

Кроме того, по его словам, утверждены правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию страны до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей (импортеров).

Правила введены в действие с 23 января, в этот же день стартовала процедура легализации автомобилей, которая продлится до 1 июля.

Как рассказал и. о. председателя Комитета административной полиции, по данным на 22 февраля легализовано уже более 40 тысяч ТС.

"С 23 января по 22 февраля легализовано более 40 тысяч транспортных средств. Еще свыше 85 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации. То есть за один месяц свыше 125 тысяч автомобилей мы легализовали и допустили к легализации", - сказал Султанбаев.

Кроме того, по его словам, снятие с учета иностранного автомобиля по месту последней регистрации в другой стране – это необходимая мера, так как на автомобили по месту последнего учета могут быть наложены запреты и ограничения на его отчуждение.

"При этом порядок снятия с учета автомобилей в каждом государстве регламентируется своим национальным законодательством.

В то же время правительством и МВД Республики Казахстан были направлены соответствующие письма компетентным органам Российской Федерации, Кыргызстана и Армении о рассмотрении возможности снятия с учета автомобилей по запросу МВД Казахстана без необходимости посещения нашими гражданами страны регистрации и предоставления транспортного средства", - сказал Султанбаев.

При этом, как отметил Кайсар Султанбаев, официальные органы Кыргызстана и Армении предоставили ответы о невозможности снятия с учета автомобилей в дистанционном формате – необходимо личное присутствие владельца или представителя владельца в регистрационном органе. Эти требования нарушать нельзя.

Он отметил, что в процессе легализации были установлены автомобили, ввезенные в страну под видом запасных частей. Данные автомобили не проходили таможенную очистку и проверку на соответствие требованиям безопасности.

"Вместе с тем, принимая во внимание положение наших граждан, которые приобрели эти автомобили, сейчас государственными органами вырабатываются механизмы их первичной регистрации в Казахстане. Решение о том, что такие автомобили будут допущены к легализации, уже принято", - сказал он.

И. о. председателя Комитета административной полиции МВД напомнил казахстанцам, что регистрация автомобилей по страховым полисам недопустима, так как вопросы приобретения движимого имущества в собственность регламентируются гражданским законодательством.

"В соответствии со статьей 235 Гражданского кодекса РК право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

По продлению сроков, предусмотренных для ввоза иностранных автомобилей, с целью их дальнейшей легализации считаем также нецелесообразным, так как данные меры повлекут новую волну неконтролируемого ввоза в страну иностранных автомобилей. Граждане были предупреждены, что легализация носит разовый характер и впредь будут приняты решительные меры", - сказал Кайсар Султанбаев.

Правила легализации иностранных авто

Для легализации граждане должны предоставить:

заявление;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

регистрационный документ на транспортное средство;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

При этом легализуемый автомобиль должен соответствовать следующим требованиям:

ввезен на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года;

не находиться в розыске;

снят с государственного учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

прошел таможенную очистку.

Легализации подлежат ввезенные казахстанцами в страну:

легковые автомобили иностранного учета;

малые и средние автобусы;

небольшие грузовики;

транспортные средства с правосторонним расположением органов управления.

Правила легализации:

автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;

не должен состоять на криминальном учете;

должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Подробнее с условиями легализации авто можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее Туркестанские полицейские предупредили о мошенниках, предлагающих казахстанцам услуги по легализации авто за немалую сумму денег. Также в МВД рассказали, как будут выявлять нелегализованные иностранные авто в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010687-legalizatsiya-inostrannyh-avto-dve-strany-ne-razreshili-kazahstantsam-distantsionno-snimat-s-ucheta-ts/