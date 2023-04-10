Погода в Шымкенте на неделю: до 31 градуса тепла ожидается в мегаполисе

Весна. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

10 апреля в Шымкенте будет идти дождь. Температура в среднем составит +15 градусов. Днем воздух может прогреться до +19 градусов, но ночью температура опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 8,9 м/с.

11 апреля ожидается дождь. В среднем дневная температура воздуха составит +14 градусов. Максимально столбики термометров покажут +18 градусов, а минимально – опустятся до +10 градусов. Скорость ветра составит на уровне 6 м/с.

12 апреля над городом будет чистое небо. Средняя температура – 15 градусов тепла. Днем температура поднимется до +21 градуса, а ночью – опустится до +10 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

13 апреля в Шымкенте синоптики обещают рассеянные облака. Температура в среднем – 20 градусов тепла. Максимально температура поднимется до +26 градусов, а опуститься может до +13 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,1 м/с.

14 апреля будет облачно. Среднесуточная температура будет находиться на уровне +23 градусов. При этом днем воздух прогреется до +31 градуса, а ночью в городе похолодает до +17 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

15 апреля может вновь пройти дождь. Температура в среднем остановится на отметке +20 градусов. Максимальная температура составит +23 градуса, а минимальная – 17 градусов тепла. Прогнозируемая скорость ветра – 5,9 м/с.

16 апреля, по прогнозам синоптиков, также будет дождь. Средняя температура составит +18 градусов. Воздух может прогреться и до +22 градусов, но ночью похолодает до +13 градусов. Скорость ветра составит 8,0 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016067-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-do-31-gradusa-tepla-ozhidaetsya-v-megapolise/