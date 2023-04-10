Погода в Алматы на неделю: синоптики прогнозируют частые дожди

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

10 апреля в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит +11 градусов. Днем воздух может прогреться до +17 градусов, но ночью температура опустится до +8 градусов. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

11 апреля также ожидается дождь. Температура составит около +10 градусов. Максимальная температура составит +13 градусов, а минимальная – плюс 8 градусов. Скорость ветра будет доходить до 4,6 м/с.

12 апреля прогнозируется дождь. Средняя температура – 11 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов, а ночью – опустятся до +7 градусов. Скорость ветра – 3,1 м/с.

13 апреля в Алматы синоптики обещают облачность. Температура в среднем – 13 градусов тепла. Максимально температура поднимется до +18 градусов, а опуститься может до +8 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,8 м/с.

14 апреля на небе будут наблюдаться рассеянные облака. Среднесуточная температура составит +18 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов, а ночью в мегаполисе похолодает до +12 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

15 апреля также ожидается небольшая облачность. Температура в среднем остановится на отметке +20 градусов. Максимальная температура составит +24 градуса, минимальная – 17 градусов тепла. Прогнозируемая скорость ветра – 4,5 м/с.

16 апреля, по прогнозам синоптиков, снова пройдет дождь. Средняя температура составит +13 градусов. Воздух может прогреться и до +16 градусов, но ночью похолодает до +11 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016066-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-sinoptiki-prognoziruyut-chastye-dozhdi/