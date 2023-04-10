Погода в Астане на неделю: снегопад в один из дней прогнозируют синоптики

Непогода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

10 апреля в Астане будет облачно. Температура в среднем составит +4 градуса. Днем воздух может прогреться до +11 градусов, но ночью температура опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

11 апреля в столице ожидается облачность. Температура будет находиться на уровне +3 градусов. Максимальная температура составит +5 градусов, а минимальная – 1 градус тепла. Скорость ветра – до 6,2 м/с.

12 апреля над городом будет чистое небо. Средняя температура воздуха будет находиться на уровне +6 градусов, при этом днем она может достигнуть +11 градусов, а ночью – опуститься до 0 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

13 апреля в Астане синоптики прогнозируют облачность. Температура в среднем – 10 градусов тепла. Максимально температура поднимется до +14 градусов, а понизиться она может до +4 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,8 м/с.

14 апреля ожидается дождь. Среднесуточная температура – 8 градусов тепла. При этом днем воздух прогреется до +10 градусов, а ночью – похолодает до +7 градусов. Скорость ветра составит 9,9 м/с.

Погода 15 апреля обещает быть дождливой. Температура в среднем остановится на отметке +8 градусов. Максимальная температура составит +11 градусов, а минимальная – 2 градуса тепла. Прогнозируемая скорость ветра – 12,3 м/с.

16 апреля, по данным синоптиков, ожидается снегопад. Средняя температура составит -3 градуса. Воздух может прогреться и до +3 градусов, но ночью похолодает до -5 градусов. Скорость ветра составит 9,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016065-pogoda-v-astane-na-nedelyu-snegopad-v-odin-iz-dney-prognoziruyut-sinoptiki/