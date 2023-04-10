Гроза и ветер до 23 м/с ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана в понедельник

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 10 апреля, в Алматы и Шымкенте снова прогнозируется гроза, а жителям столицы напротив, обещают хорошую погоду, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы в понедельник ожидается гроза. Температура воздуха днем поднимется до +17…+19 градусов, а ночью – снизится до +6…+8 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 3-8 м/с, но при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В Астане прогнозируется потепление до +10…+12 градусов, осадков не ожидается. Ночью – до -1…+1 градуса. Скорость ветра при этом составит 5-10 м/с.

В Шымкенте, по прогнозам метеорологов, пройдет гроза. Днем столбики термометров покажут +17…+19 градусов, а ночью – опустятся до +8…+10 градусов. В течение дня в городе может наблюдаться сильный ветер – в основном его скорость будет составлять 8-13 м/с, но порой порывы могут достигать 15-20 м/с, а временами 23 м/с.

Кроме того, вчера синоптики объявили штормовое предупреждение для некоторых областей республики.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016071-groza-i-veter-do-23-ms-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-ponedelnik/