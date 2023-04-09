Грозы, град и заморозки ожидаются в регионах Казахстана

Ветер. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовой ветер, дождь, град, а также заморозки ожидаются в некоторых областях Казахстана. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, передает официальный сайт РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ожидается туман.

В Жамбылской области 10 и 11 апреля ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер со скоростью 15-20 м/с, а иногда с порывами до 23-28 м/с. Временами скорость ветра может достигать 30 м/с и более.

В Акмолинской области ожидаются туман, гололед и ветер с порывами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются туман и заморозки до 3 градусов.

В Мангистауской области завтра прогнозируют грозу и туман.

Завтра в Кызылординской области ожидаются гроза и ветер со скоростью 15-20 м/с.

Жителей Жетысуской области также ждет ветер с порывами до 15-20 м/с, временами порывы могут достигать 23-28 м/с. Кроме того, в регионе ожидаются заморозки до 3 градусов.

В Туркестанской области будут сильный дождь, град, ветер с порывами до 15-20 м/с, временами порывы могут достигать 23-28 м/с.

В Шымкенте ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами – 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются туман, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с. Температура воздуха днем составит 9-14 градусов тепла.

Добавим, что, согласно информации ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

При ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Искрение проводов могут повлечь за собой возникновение пожаров.

При сильном штормовом ветре (до 28,4 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

При ураганном ветре (32м/с и более) отмечаются серьезные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач коммунально-энергетических сетей.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016060-grozy-grad-i-zamorozki-ozhidayutsya-v-regionah-kazahstana/