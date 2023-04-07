Еще одно незаконное летнее кафе сносят в Алматы

Снос летнего кафе. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы по решению суда сносят летнюю террасу увеселительного заведения по проспекту Назарбаева, которую возвели незаконно, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации ведомства, собственник одного из ТОО города без разрешительных документов возвел пристройку на землях государственного фонда.

"28 июня 2022 года управлением градостроительного контроля подано исковое заявление на снос данной пристройки в Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) города Алматы.

Решением СМЭС город Алматы исковые требования о признании пристройки самовольной и ее сносе удовлетворены в полном объеме", – сообщили в пресс-службе акимата.

Отмечается, что снос летней террасы кафе начался сегодня, 7 апреля, в присутствии судебных исполнителей.

Напомним, в марте стало известно, что по решению суда ряд торговых точек и кафе, расположенных на пересечении улиц Толе би и Момышулы, будут снесены, поскольку они расположены на землях государственного фонда. Ранее этот участок взял в аренду на три года предприниматель, однако по истечении срока аренды он должен был вернуть участок в государственный фонд.

Также несколько дней назад в Алматы снесли летнюю террасу одного из кафе, расположенного по улице Толе би. На одной из недавних встреч акима с населением Медеуского района местный житель задал вопрос о законности пристройки к данному кафе.

Между тем еще в феврале этого года акимат сообщил, что в Бостандыкском районе снесут четырехэтажное здание административного центра, строительство которого велось с серьезными нарушениями.

А арендаторы киосков на рынке "Бакорда Строй Сити" в Алматы пожаловались на то, что торговые площади планируют снести и выплатить за них компенсацию меньше вложенных торговцами средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015886-esche-odno-nezakonnoe-letnee-kafe-snosyat-v-almaty/