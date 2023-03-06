Несколько торговых точек и летнее кафе снесут в Алматы

Снос здания. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Ряд торговых точек и кафе, расположенные на пересечении улиц Толе би и Момышулы, снесут в Алматы. Такое решение вынес суд, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как уточнили в ведомстве, и торговые точки, и кафе расположены на землях государственного фонда. Ранее этот участок взял в аренду на три года предприниматель, однако по истечении срока аренды он должен был вернуть участок в государственный фонд.

Но бизнесмен отказался делать это добровольно, в связи с чем Управление градостроительного контроля города Алматы обратилось с соответствующим иском в суд.

Постройки. Фото: акимат Алматы

В итоге еще в сентябре 2021 года Специализированный межрайонный экономический суд постановил снести самовольные постройки и вернуть участок в общее пользование.

Это решение было оспорено третьим лицом в апелляционном суде. Но исковое заявление было оставлено без рассмотрения Алматинским городским судом, и решение суда первой инстанции после продолжительных судебных разбирательств вступило в законную силу.

"В настоящее время ожидается назначение даты сноса судебным исполнителем Департамента юстиции города Алматы", – заключили в акимате.

Снос незаконных строений в Алматы

Напомним, что в прошлом году в Алматы после жалоб горожан начали сносить незаконно строящийся 12-этажный жилой комплекс. ЖК возводился в микрорайоне Шугыла. Сообщалось, что Управление градостроительного контроля выявило многочисленные нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

"В отношении застройщика были составлены административные протоколы и выдано предписание на устранение замечаний", – заявили тогда в акимате.

Кроме того, представители акимата сообщали о планирующемся сносе возводимого жилого комплекса в Наурызбайском районе города. Отмечалось, что строительство было начато без необходимых документов.

Кроме того, еще в феврале 2021 года по итогам судебных разбирательств в Алматы снесли ряд незаконно возведенных коммерческих зданий и автомойку.

А в феврале этого года акимат сообщил, что в Бостандыкском районе снесут четырехэтажное здание административного центра, строительство которого велось с серьезными нарушениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011859-neskolko-torgovyh-tochek-i-letnee-kafe-snesut-v-almaty/