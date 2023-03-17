"Принесли уведомление о сносе": арендаторов рынка в Алматы возмутила компенсация за бутики

Олжас Сайлаубек. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Арендаторы киосков на рынке "Бакорда Строй Сити" в Алматы пожаловались на то, что торговые площади планируют снести и выплатить за них компенсацию меньше вложенных торговцами средств, передает NUR.KZ.

По словам арендатора Олжаса Саулайбека, всего могут пострадать порядка 12-13 человек, кто выкупил киоски, прилегающие к зданию рынка.

"Мы выкупали киоски по 350-700 долларов за квадратный метр. Четыре дня назад нам принесли уведомление о сносе, мы не согласны с данным требованием собственника рынка, так как нам отказываются возвращать средства в полном объеме, обещая вернуть только половину или даже 30% от вложенной суммы", - говорит мужчина.

Строительный рынок. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он рассказывает, что вложил порядка 70 тысяч долларов, сейчас же может получить в качестве компенсации только около 28 тысяч. Он уверяет - аренду за землю платил исправно в размере порядка 200 тысяч тенге в месяц.

"Мы вкладывали сюда последние деньги - кто-то квартиру продал, кто-то хотел купить квартиру, но вложил деньги сюда. Мы требуем, чтобы решили данный вопрос в нашу пользу. Нам желательно оставить киоски, мы зарабатываем здесь, кормим семью, закрываем кредиты", - говорит Олжас.

Олжас Сайлаубек. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По его словам, арендаторам предлагали альтернативу - площади за рынком или на первом этаже внутри здания. Сами предприниматели не хотят занимать бутики в здании, уверяя, что они до сих пор не заняты даже на 50%. Кроме того, по словам Олжаса Сайлаубек, продавцам стройматериалов физически невозможно работать внутри здания.

Арендаторы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я торгую сухими смесями, линолеумом. Рулон линолеума весит 250 килограммов, как его заносить в помещение? Что касается компенсации, то нам хотят возвращать только 150 долларов за квадратный метр, так как в гарантийных обязательствах прописывали именно эту сумму", - делится мужчина.

Арендаторы признаются - они надеялись "раскрутить" базар. Верили, что торговля пойдет со временем. В результате они могут остаться без своего бизнеса. Теперь же торговцы хотят сохранить свои рабочие места либо - добиться выплаты компенсации и возврата средств, выплаченных за аренду.

Нургалым Манзоров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, исполнительный директор рынка Нургалым Манзоров, приехавший на встречу с арендаторами, отметил, что действительно стоит вопрос о сносе пристроенных бутиков, так как это - временные постройки.

"Сейчас решается вопрос, поданы документы для узаконения этих построек. Если вопрос решится положительно, то уведомления будут аннулированы. Если нет - то деньги вернут, как это указано в гарантийных обязательствах", - сообщил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013024-prinesli-uvedomlenie-o-snose-arendatorov-rynka-v-almaty-vozmutila-kompensatsiya-za-butiki/