В центре Алматы начали сносить "летник" одного из кафе (фото)

Летняя терраса кафе в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В центре Алматы начали снос летней террасы одного из кафе. Выяснилось, что ее расположили в незаконно возведенной пристройке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В акимате Алматы рассказали, что на одной из недавних встреч акима с населением – с населением Медеуского района – житель задал вопрос о законности пристройки к кафе, расположенного по улице Толе би, 24Б.

"По поручению акима города Алматы Управлением градостроительного контроля Алматы проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что летняя терраса располагается в незаконно возведенной пристройке. Кроме того, при строительстве террасы была захвачена часть тротуара на территории госфонда", – сообщила пресс-служба городского акимата.

Летняя терраса кафе в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате сообщили, что Управлением градостроительного контроля собственник заведения был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 316 КоАП, а также статей 321, 323 КоАП.

Также в отношении одного из ТОО были приняты меры по статье 319 КоАП с направлением материала в суд для принятия процессуального решения.

Таким образом, постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям от 27 декабря 2022 года данное ТОО привлекли к адмответственности по статье 319 КоАП РК и подвергли взысканию штрафа с принудительным сносом незаконно возведенного строения.

"Собственник данное решение оспорил, однако постановлением Алматинского городского суда постановление СМС по АП оставлено без изменений", – гласит сообщение.

Сегодня, как сообщается, начался снос незаконно возведенного объекта в присутствии судебных исполнителей.

Согласно части 1 статьи 316 КоАП, строительство (реконструкция, реставрация, расширение и др.) объектов и их комплексов без проектной документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет штраф:

на физических лиц – в размере ста 20 МРП (69 тыс. тенге);

на должностных лиц – в размере 160 МРП (более 550 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП (690 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 380 МРП (примерно 1,3 млн тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 580 МРП (2 млн тенге).

В соответствии со статьей 321 КоАП, осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров, за исключением требований, установленных техническими регламентами влечет административный штраф.

По статье 323 КоАП, эксплуатация (проживание, оказание услуг, производство продукции с целью получения доходов) законченных строительством, но не введенных в установленном порядке в эксплуатацию объектов, комплексов или их отдельных частей, за исключением требований, установленных техническими регламентами также влечет штраф.

По статье 319 КоАП, штрафом также наказывается незаконное строительство производственных, жилых, хозяйственных, гидротехнических (водохозяйственных) или бытовых объектов без соответствующего права на землю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015594-v-tsentre-almaty-nachali-snosit-letnik-odnogo-iz-kafe-foto/