Air Astana опровергла информацию о наложении миллиардного штрафа

Самолет. Иллюстративное фото: https://t.me/PR_AirAstana

Air Astana в своем официальном Telegram-канале прокомментировала заявление о наложении на авиакомпанию штрафа из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке и необоснованного завышения цен.

В компании сообщили, что информация о наложении взыскания не соответствует действительности.

"Расследования и проверки авиакомпании на предмет установления монопольно высоких цен не выявили нарушений в работе авиаперевозчика", - подчеркнули в Air Astana.

По данным компании, она с момента основания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Казахстана. Уточняется, что взимание топливного сбора предусмотрено статьей 76 закона РК "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации" и обосновано волатильностью цен на авиационное топливо в Казахстане.

В компании подчеркнули, что в настоящее время административное дело находится на рассмотрении суда.

"Следовательно, преждевременные выводы о нарушении законодательства и уплате авиакомпанией штрафов могут быть расценены как давление на суд", - заявили в компании.

Также представители авиаперевозчика высказались касательно отделения бюджетного подразделения авиакомпании в самостоятельную юридическую единицу.

Как пояснили в Air Astana, такое разделение будет возможным не раньше 2024 года.

Напомним, накануне директор департамента транспорта и связи Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Нургуль Жаманова сообщила, что представление в МИИР о штрафе в адрес Air Astana было принято после проверки, проведенной совместно с Генпрокуратурой. Авиакомпанию собираются оштрафовать на 4,8 млрд тенге из-за необоснованно высоких цен на авиабилеты.

Air Astana и штрафы

В прошлом году авиакомпанию несколько раз штрафовали из-за задержек рейсов. Так, в июле авиаперевозчика оштрафовали более чем на 3 миллиона тенге, в начале августа Air Astana получила аналогичный штраф.

Такие меры были приняты после того, как было проведено расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

В сентябре прошлого года авиакомпанию Air Astana снова оштрафовали за задержку рейсов. Рейс, о котором шла речь на тот момент, был задержан более чем на 27 часов из-за ожидания резервного летного экипажа.

Как отмечали в КГА, во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015782-air-astana-oprovergla-informatsiyu-o-nalozhenii-milliardnogo-shtrafa/