Выбор места для строительства АЭС в Казахстане: что известно на данный момент

АЭС. Иллюстративное фото: Walter Bibikow/Getty Images

Новый глава Минэнерго рассказал, чем руководствовалось правительство при выборе предварительной локации для АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев напомнил, что предварительно была определена Балхашская станция.

"Она была определена, исходя из многих параметров. В первую очередь сейсмика, удаленность от крупных населенных пунктов, наличие водоема, в данном случае технической воды, и возможность выдачи мощности в районы, где идет наиболее крупное потребление электроэнергии. Исходя из этих параметров, площадка Балхаша является наиболее оптимальной. Но окончательное решение будет принято после общественных слушаний", - заявил он.

На вопрос о том, что слушания до сих пор не проведены, хотя экс-министр энергетики Акчулаков ранее говорил, что их проведут в начале этого года, Саткалиев ответил, что сроки общественных слушаний определяются местными исполнительными органами власти.

"Насколько я знаю, могу ошибаться, был перенос, связанный с тем, что не были сформированы маслихаты. Они сейчас сформированы и будем ждать", - добавил министр.

Прокомментировал он и вопрос о том, какой процент жителей должны сказать "да", чтобы на территории Алматинской области построили АЭС.

"В данном случае есть процедура, которая предполагает большинство голосов среди жителей поселка, то есть местного региона: они будут выносить решение по приемлемости данной площадки, а окончательное решение будет принимать правительство", - резюмировал глава Минэнерго.

Строительство АЭС в Казахстане

Информацию о возведении АЭС в Казахстане стали активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Касым-Жомарт Токаева в Москву в 2019 году.

Позже стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Однако возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев. Однако Токаев заявил, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что это место – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго назвали "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще нет.

В феврале текущего года акимат Жамбылского района Алматинской области анонсировал общественные слушания касательно вопроса строительства АЭС в регионе, однако они были перенесены из-за выборов - их пообещали провести после формирования маслихата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015624-vybor-mesta-dlya-stroitelstva-aes-v-kazahstane-chto-izvestno-na-dannyy-moment/