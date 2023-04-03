Стартовал второй поток приема документов на получение стипендии "Болашак"

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане сегодня, 3 апреля, стартовал второй поток приема заявок для участия в программе "Болашак", об этом говорится на официальном сайте Центра международных программ.

Сообщается, что документы будут приниматься онлайн через портал "Электронного правительства" до 28 апреля.

В этом году по программе выделили 555 стипендий, из них 395 – в магистратуру и резидентуру, 50 – в докторантуру, остальные предусматриваются для прохождения стажировок.

Приоритетными определены 262 специальности. Кандидаты могут пройти подготовку за рубежом по таким специальностям, как робототехника, разработка сервисных платформ, "зеленые" технологии, общественное здравоохранение, инклюзивное образование.

"В этом году утверждены квоты для инженерно-технических и медицинских кадров. Теперь они могут пройти языковую подготовку сроком до 12 месяцев перед началом обучения. Им нет необходимости иметь на руках приглашение из университета. Эта мера расширит возможности для кандидатов данных направлений.

Также в этом году усилены требования к претендентам. Теперь наличие сертификата о знании иностранного языка – обязательное условие для участия в конкурсном отборе. Исключение составляют поступающие в докторантуру", – рассказал председатель правления Центра международных программ Олжас Сакенов.

В центре отметили, что третий и четвертый потоки будут проведены с 5 июня по 7 июля и с 17 июля по 15 сентября соответственно.

Напомним, в первом потоке международную стипендию получили 25 казахстанцев.

Ранее сообщалось, что претенденты, выигравшие грант зарубежного вуза, могут получить дополнительное финансирование по программе "Болашак". При этом, трудовая отработка для них будет сокращена на один год.

Также стало известно, что Ануар Жангозин покинул пост главы центра международных программ "Болашак". На эту должность был назначен Олжас Сакенов.

Добавим, что по информации на сайте центра, международная стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением президента.

Цель программы – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015141-startoval-vtoroy-potok-priema-dokumentov-na-poluchenie-stipendii-bolashak/