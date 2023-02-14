Ануар Жангозин уходит с поста главы центра международных программ "Болашак"
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Ануар Жангозин на своей официальной странице в Facebook сообщил о том, что покидает пост председателя правления Центра международных программ "Болашак".
"Сегодня завершается моя работа в Центре международных программ, которая стала для меня периодом целенаправленных усилий и положительных результатов. За время работы совместно с коллегами удалось реализовать ряд значительных инициатив", - написал он.
Ануар Жангозин рассказал о том, что удалось реализовать в период его работы на посту председателя правления.
По его словам, были утверждены льготы для инженерно-технических и медицинских специалистов, усилена работа по расширению партнерских связей, возмещено более 1,6 млрд тенге стипендиатами, которые не выполнили свои обязательства.
Он также поблагодарил команду, которой работал все это время.
"Все эти и другие достижения были бы невозможны без сплоченной работы команды Центра международных программ, которой я выражаю благодарность за профессионализм и поддержку. Желаю успехов коллективу ЦМП и процветания программе "Болашак", - написал он.
Напомним, что Ануар Жангозин возглавил ЦМП "Болашак" в январе 2022 года. В апреле прошлого года он сообщил о том, что свыше 20 технических вузов пополнили программу "Болашак".
Минувшей осенью Жангозин заявил о сокращении срока обязательной отработки для "болашаковцев".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009336-anuar-zhangozin-uhodit-s-posta-glavy-tsentra-mezhdunarodnyh-programm-bolashak/